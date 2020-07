Orlando Bloom dice addio al suo cagnolino con un post straziante e si fa tatuare il suo nome sul petto

Pochi giorni fa Orlando Bloom aveva annunciato sui social che il suo cagnolino Mighty era scomparso. Dopo una settimana di ricerche continue il barboncino è stato purtroppo ritrovato morto e l'attore non si dà pace. Col cuore spezzato la star hollywoodiana ha scritto un commovente post e ha deciso di farsi tatuare il nome del cucciolo sul petto, come mostra un video ripreso e condiviso dalla moglie Katy Perry.

"Ci mancherà moltissimo il nostro cucciolo, fratellino di Nugget's (la barboncina di Katy Perry, ndr) . Per sempre un buco a forma di zampa sarà nel nostro cuore. RIP Mighty", scrive la popstar che è alle ultime settimane della sua prima gravidanza.

Dopo la scomparsa Bloom aveva anche offerto una ricompensa in denaro a chiunque avesse riportato a casa il suo Mighty, più di un cagnolino per lui e "molto più di un compagno", come scrive in un post. Il cucciolo era scomparso a Montecito, in California, dove Bloom vive insieme alla moglie Katy Perry.



"Non ricordo un momento della mia vita in cui sono stato così disperato", aveva scritto la star di "Pirati dei Caraibi" tre giorni fa dopo aver setacciato tutta la zona intorno a casa, svegliando i vicini nel mezzo della notte e perlustrando tutti i canili. Poi la tragica scoperta: "Mighty adesso è dall'altra parte. Dopo 7 giorni di ricerche dall'alba al tramonto e nelle ore piccole, oggi, il 7mo giorno, il numero di completamento, abbiamo trovato il suo collare..." scrive Bloom.

"Ho pianto più questa settimana di quanto pensassi possibile, ed è stato molto catartico... Non ho lasciato nulla di intentato, ho strisciato attraverso tutti i buchi, sotto le strade, perlustrato ogni cortile e letto del torrente. Anche due cani da fiuto separati hanno fatto del loro meglio. Sono così grato di aver imparato dal mio piccolo Mighty che l'amore è eterno e iqual è l vero significato della devozione. Sono sicuro che mi stava guardando dall'alto mentre cercavo in ogni cortile sapendo che stavo facendo tutto il possibile per rispettare il nostro legame. Era più che un compagno...", ha aggiunto l'attore.

Poi Bloom ringrazia tutti coloro che lo hanno aiutato nelle ricerche: "Grazie ai vicini per avermi permesso di cercare nei loro cortili e per aver sopportato le mie passeggiate di mezzanotte. È stato rassicurante vedere il meglio delle persone anche nei momenti peggiori...".



