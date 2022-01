Il grande ritorno di Katy Perry: fisico mozzafiato, l'amore per Orlando Bloom e i fan vanno in delirio

Sexy Katy Perry Instagram 1 di 12 Instagram 2 di 12 Instagram 3 di 12 Instagram 4 di 12 Instagram 5 di 12 Instagram 6 di 12 Instagram 7 di 12 Instagram 8 di 12 Instagram 9 di 12 Instagram 10 di 12 Instagram 11 di 12 Instagram 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

In topless più sexy e seducente che mai. Katy Perry è tornata in grande stile a far parlare di sè. Pochi giorni fa la popstar, 37 anni, ha pubblicato il nuovo video del suo ultimo singolo "When I’m Gone" in collaborazione con Alesso, vera e propria hit balzata subito ai primi posti nelle classifiche. Lo stesso è successo con la clip, che in poche ore ha raggiunto oltre 2 milioni di views. Sui social intanto la cantante ha scatenato i fan con una tenerissima dedica a Orlando Bloom nel giorno del suo 45esimo compleanno e non contenta ha anche pubblicato un piccantissimo scatto del dietro le quinte del video, in cui indossa solo un paio di pantaloni, senza reggiseno e ammicca sensuale contro un muro: "Lascia che bruci, baby".