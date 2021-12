Cavalli a dondolo, funghi e birra spillata dal seno: Katy Perry fa sognare a Las Vegas

Katy Perry ha inaugurato la "residenza" a Las Vegas con il primo concerto al Resorts World Theatre che la vedrà impegnata fino al 19 marzo 2022. E' partito ufficialmente il tour " Play ", o " Perry Playaland " come l'artista ama definirlo. E sì, perché la popstar non si risparmia e regala uno show fantasioso e coloratissimo, tra cavalli a dondolo giganteschi, birra spillata dal seno, lumache e funghi persino in testa. Senza dimenticare le "mascherine", di grandissime dimensioni. La star torna bambina e fa sognare i fan.

"E' una festa da ballo in tutto e per tutto - ha detto la cantante - ma è anche uno spettacolo pertutti, chiunque può venire, dai 6 agli 80 anni, e ne sono davvero orgogliosa".

Intanto la Perry ha appena lanciato il nuovo singolo "When I'm Gone" con il famosissimo dj e produttore svedese Alesso. Entrambi hanno collaborato alla stesura del testo e il video verrà presentato in anteprima durante gli ESPN del College Football Playoff National Championship, il più grande evento televisivo in diretta prodotto da Walt Disney Company.

