Il disco sarà preceduto dall'uscita di un singolo estratto "Can't Get Enough" mercoledì 10 gennaio 2024

Il nuovo progetto si intitola "This Is Me...Now", ovvero "Questa sono io... adesso" e uscirà il 16 febbraio 2024, anticipato da un singolo estratto "Can't Get Enough" fuori già mercoledì 10 gennaio e già disponibile in pre-save insieme a una clip audio che ne anticipa 30 secondi, visibile sul canale social della pop star americana. Dopo quasi un decennio di silenzio J.Lo celebra l'anniversario dell'album gemello "This is Me...Then" del 2002, chiudendo un cerchio di oltre 20 anni di carriera.

Il disco, annunciato a novembre sui social, scritto e prodotto da Jennifer Lopez e Rogét Chayed, con la collaborazione di Angel Lopez, Jeff "Gitty" Gitelman, HitBoy, Tay Keith e INK tra gli altri, mescola senza sforzo R&B, suoni pop contemporanei e ritmi hip-hop che, intrecciati alla sua caldissima voce, rendono questo progetto il suo più onesto e personale.

"This Is Me...Now" il film Si tratta di una vera e propria "musical experience" che mostra tutto ciò che non è mai stato visto di J.Lo: una rivisitazione visiva e musicale della sua vita amorosa guidata da una narrazione intima, riflessiva, sexy e divertente. Con il regista Dave Meyers, celebre per aver lavorato a videoclip di artisti come Harry Styles, Drake, Taylor Swift e Ariana Grande, la Lopez ha creato un'esperienza cinematografica immersiva che va a ridefinire un genere: una stravagante festa con impressionanti coreografie, camei di star, costumi, scenografie e immagini degne di un blockbuster. Sebbene sia uno spettacolo vivido e sorprendente, il film è in definitiva un'ode sincera al viaggio di autoguarigione di J.Lo e alla sua eterna fiducia nel finale lieto delle favole.

Nel teaser, già disponibile, J.Lo racconta, ballando e cantando in maniera accattivante, gli ultimi vent'anni della sua vita e la forza dell'amore che l'ha condotta dove è oggi. Ed è l'amore il focus del film e del disco, quello per Ben Affleck, con cui l'icona pop sta vivendo come in una vera e propria favola.





La love story con Ben Affleck e dove vivono JLo e Affleck si sono conosciuti nei primi anni 2000 prima di riaccendere la loro storia d'amore nel 2021. In precedenza hanno recitato insieme in "Gigli" del 2003 e "Jersey Girl" del 2004. In quel periodo si sono fidanzati ma non si sono mai sposati. Il loro matrimonio è avvenuto in due tempi, il primo a luglio 2022 in gran segreto a Los Angeles con testimoni di nozze i rispettivi figli. Il secondo con una mega festa, dalla durata di tre giorni, ad agosto nella tenuta di Affleck, in Georgia. La coppia ha comprato di recente una maxi villa con piscina, che si trova in una delle zone più esclusive di Los Angeles, appena a nord di Santa Monica e occupa 1,13 ettari di terreno.

Chi è il padre dei figli di Jennifer Lopez e la madre di quelli di Ben Affleck Ben Affleck è stato sposato con Jennifer Garner dieci anni e dall'unione sono nati tre figli. L'ultima relazione ufficiale dell'attore è stata con l'attrice e modella cubana Ana de Armas. Jennifer Lopez invece è stata sposata tre volte e ha avuto due gemelli dall'ultimo marito, Marc Anthony, con cui è stata per dieci anni.

