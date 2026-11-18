Ghali conquista il Forum di Assago con un show "immenso"
© Francesco Prandoni
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"E' l'inizio di un percorso che volevo fare per conoscere i ragazzi". Con queste parole Ghali ha commentato la mattinata trascorsa al Liceo Manzoni di Milano. Doveva essere un incontro di 60 minuti con gli studenti, si è trasformata in una chiacchierata lunga quasi due ore: l'artista, nel decennale di hit come "Ninna nanna", ha affrontato temi di attualità e di inclusione e integrazione, dentro e fuori le aule scolastiche. Un'occasione di ascolto reciproco, in cui la musica e le esperienze personali sono diventate un punto di partenza per parlare di futuro, identità e possibilità.
Accolto in palestra tra gli applausi, Ghali ha incontrato gli studenti delle classi quarte e quinte del liceo Manzoni di Milano, per un momento di dialogo e condivisione che si è prolungato dai sessanta minuti inizialmente previsti a oltre due ore di domande e risposte.
"Da qualche anno sono entrato nel mondo dei grandi e ho subito notato - ha detto Ghali - che c'è un distacco tra i grandi e i giovani. Spesso si dice che i politici dovrebbero scendere in mezzo a noi per capire un po' cosa ci frulla nella testa, quali sono i nostri sogni e le nostre necessità, come vivono e come pensano i ragazzi, per me è importante fare questa cosa, mi è venuta questa idea che è l'inizio di un percorso che volevo fare per conoscere i ragazzi".
L'artista ha ripercorso con i liceali i dieci anni della sua carriera, che coincide con il decennale della nascita di Sto records, il progetto discografico e creativo fondato per dare spazio e accompagnare la crescita di nuovi talenti.
Ghali ha risposto alle domande degli studenti e si è confrontato con loro su temi di attualità, inclusione e integrazione, dentro e fuori le aule scolastiche. Al centro della conversazione anche il ruolo della scuola nella crescita dei ragazzi e nella costruzione della società, come luogo di formazione, incontro e confronto, in cui imparare a riconoscere e valorizzare le differenze.
Con i ragazzi del Manzoni, Ghali ha parlato a cuore aperto anche di quando aveva la loro età: "Riuscivo solo a scrivere canzoni, ma mai avrei immaginato di poter costruirci un futuro o una vita attorno. E' sempre stata solo una passione, quindi anche io ero in balia del non sapere cosa fare della vita, mi guardavo intorno e non riuscivo a capire come alcuni potessero essere già così sicuri di quello che volevano fare nella vita".
© Francesco Prandoni
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"Iniziavano un po' a formarsi i gruppi e io - ha raccontato - stavo con quelli che non sapevano cosa fare nella vita". "E voi - ha chiesto agli studenti del classico - sapete tutti cosa volete fare nella vita?".
A chi gli ha chiesto se riesce ancora a essere se stesso, Ghali ha invece confessato che "questa è una cosa che avevo capito già anche in tempi non sospetti, diciamo che l'ho capito soprattutto in classe, dal momento in cui si insegnava a tutti la stessa cosa indipendentemente dalle capacità di ogni individuo e con gli stessi metodi che è una cosa che lo so che è difficile da gestire però notavo che in classe eravamo tutti diversi e tutti con capacità diverse però insegnavano a tutti la stessa cosa nello stesso modo".