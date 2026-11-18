"Da qualche anno sono entrato nel mondo dei grandi e ho subito notato - ha detto Ghali - che c'è un distacco tra i grandi e i giovani. Spesso si dice che i politici dovrebbero scendere in mezzo a noi per capire un po' cosa ci frulla nella testa, quali sono i nostri sogni e le nostre necessità, come vivono e come pensano i ragazzi, per me è importante fare questa cosa, mi è venuta questa idea che è l'inizio di un percorso che volevo fare per conoscere i ragazzi".