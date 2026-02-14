Ghali in centro a Milano con due bodyguard donna: le foto virali fanno impazzire i social
Il rapper passeggia a San Babila scortato da due guardie del corpo donne. Le immagini diventano virali e le fan ironizzano: “Mi candido anch’io”
Ghali passeggia in centro a Milano scortato da due bodyguard donna © Instagram
Denim chiaro, maglietta essenziale e giubbotto di pelle color cuoio portato con disinvoltura, mentre le strade del centro di Milano sbrilluccicano ancora dopo l’ultimo acquazzone. Così Ghali passeggia, tra vetrine e pedoni distratti. Ma a catturare davvero l’attenzione non è il look, né la sua presenza ormai familiare nel cuore della città. Ai suoi fianchi, con sguardo vigile e passo sincronizzato, ci sono due bodyguard. Donne.
Le immagini, scattate davanti alla Basilica di San Babila, hanno fatto in poche ore il giro dei social, accendendo la curiosità dei follower. È una scelta voluta? Una provocazione? O magari una strategia di comunicazione? In un momento in cui Ghali è già al centro del dibattito pubblico dopo le polemiche legate alla sua partecipazione alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali a San Siro, il rapper torna sotto i riflettori. Questa volta non per la musica, ma per una presenza che ribalta l’immaginario classico della sicurezza personale.
La passeggiata a San Babila che accende il web
Le foto sono apparse su @Pizzakebabber, il profilo parallelo che Ghali utilizza per condividere frammenti del suo universo estetico e personale. Negli scatti, il rapper cammina con naturalezza, mentre le due guardie del corpo - occhiali scuri, giubbotto antiproiettile - lo affiancano con postura professionale.
Ad accompagnare il post, il brano “Dawson’s Creek” di Jerry Milo, omaggio sottile e malinconico a James Van Der Beek, volto iconico della celebre serie, scomparso l’11 febbraio a 48 anni. Un dettaglio sonoro che aggiunge un ulteriore livello di lettura, mescolando cultura pop e memoria.
“Mi candido anch’io”: le fan trasformano la sicurezza in trend
La reazione sui social network non si è fatta attendere. Sotto il post, centinaia di commenti ironici, soprattutto da parte delle fan del cantante: “Se c’è un posto libero mi candido anche io”, scrive qualcuna. Un’altra rilancia: “Dove si manda il curriculum?”.
In ogni caso, la scelta di farsi accompagnare da bodyguard donne ha fatto parlare: nel giro di poche ore foto e video sono finiti ovunque e sui social si sono moltiplicati commenti e interpretazioni. C’è chi ci legge una mossa studiata e chi, al contrario, la considera semplicemente una scelta di lavoro come un’altra. Di certo è un dettaglio che non è passato inosservato, e Milano — con il suo ritmo e il suo grigio di febbraio — ha fatto da sfondo perfetto a una scena diventata virale.