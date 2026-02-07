Milano-Cortina, Ghali: "Pace? Armonia? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questo"

"Pace? Armonia? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questo ieri (venerdì) sera, ma l'ho sentito attraverso i vostri messaggi. Le persone sono ciò che conta davvero e, in un momento di così tanto odio, vi prego di non giocare il loro gioco e di rispondere sempre come vorremmo che il mondo fosse. "Ci sono cose da non fare mai"". Così il cantante Ghali commenta sul suo profilo social la sua esibizione di venerdì sera a San Siro, alla cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, con polemiche prima e dopo. Tanti i commenti al post di Ghali, tra cui quello di Fiorella Mannoia: "Noi non saremo mai come loro".