Una piccola ma preziosa gemma del cinema francese rimasta per un secolo dentro un antico baule di legno che ha viaggiato da soffitte a fienili, fino a un garage. Sembra la trama di un film, e invece è quanto ha scoperto Bill McFarland, insegnante 70enne in pensione e pronipote di un proiezionista della Pennsylvania. Dieci vecchie pellicole rimaste custodite nel tempo "troppo preziose per essere buttate", tra cui figura un corto perduto del maestro del cinema muto francese Georges Méliès, vissuto tra il 1861 e il 1938.