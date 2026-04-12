Andy García, i 70 anni dell'indimenticabile Vincent Mancini del "Padrino III"
Dall'Avana all'Oscar sfiorato, una carriera costruita con determinazione e identità, senza mai recidere il legame con le sue radici cubane
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Settant'anni e un personaggio che continua a definirlo: Vincent Mancini, erede designato della dinastia Corleone in Il padrino - Parte III. Con quello sguardo tagliente e una presenza scenica magnetica, Andy García entra nella leggenda del cinema, conquistando anche una candidatura all'Oscar. È il ruolo che lo consacra definitivamente, rendendolo uno degli interpreti più carismatici della sua generazione.
Dall'Avana a Miami: una nuova vita
La sua storia inizia lontano dai riflettori, all'Avana, dove nasce il 12 aprile 1956. Cinque anni dopo, la famiglia è costretta a fuggire da Cuba in seguito all'ascesa di Fidel Castro, trovando rifugio a Miami. L'infanzia non è semplice: poco inglese, molto spagnolo e l'esperienza dell'emarginazione. Con il tempo, però, le cose cambiano. Il padre costruisce una solida attività commerciale e Andy diventa una promessa del basket. Ma una grave epatite e la mononucleosi lo costringono a rinunciare allo sport. È una svolta decisiva: scopre il teatro e capisce che quella sarà la sua strada.
Gli inizi e la scalata a Hollywood
Dopo gli studi alla Florida International University, García si trasferisce a Los Angeles alla fine degli anni Settanta. Senza soldi ma con grande determinazione, lavora come cameriere e tuttofare. Il primo ruolo arriva nel 1981 con Hill Street Blues, ma la vera occasione si presenta nel 1986 con 8 milioni di modi per morire. A notarlo è Brian De Palma, che lo vuole in Gli Intoccabili. García punta in alto e ottiene il ruolo del poliziotto George Stone, entrando nella squadra di Eliot Ness. È il trampolino di lancio definitivo.
Una galleria di ruoli iconici
Da quel momento, la carriera si arricchisce di interpretazioni memorabili: in Affari sporchi accanto a Richard Gere, in Black Rain diretto da Ridley Scott e in Amarsi al fianco di Meg Ryan. Negli anni Duemila torna protagonista nel grande cinema popolare con il personaggio di Terry Benedict nella trilogia di Ocean's Eleven, dove interpreta un antagonista elegante e spietato.
Regista, produttore e uomo delle radici
Accanto alla recitazione, García coltiva una forte vocazione autoriale. Nel 1993 firma il documentario Cachao… Como Su Ritmo No Hay Dos, omaggio alla musica cubana. Nel 2005 dirige The Lost City, un'opera profondamente personale ambientata nella Cuba prima e dopo la rivoluzione. Un film intriso di nostalgia e identità, che gli vale importanti riconoscimenti e rappresenta un vero atto d’amore verso la sua terra.
Vita privata e impegno politico
Lontano dai riflettori, Andy García è l'opposto della star hollywoodiana: riservato, lontano dagli eccessi, sposato dal 1982 con Maria Vittoria Marivi Lorido e padre di quattro figli. La sua vita si divide tra la California e la Florida, in una quotidianità volutamente discreta. Sul piano politico, non ha mai nascosto le sue posizioni: conservatore e fortemente critico verso il regime castrista, ha sempre espresso con chiarezza la sua opposizione al comunismo cubano, ribadita anche dopo la morte di Castro.