Elodie a letto con Andrea Iannone

Elodie aveva confessato a "Vanity Fair" che Andrea Iannone le piace. E a "Verissimo", incalzata da Silvia Toffanin, aveva aggiunto: "Stiamo bene, parliamo molto, ma dobbiamo ancora darci del tempo per conoscerci". Ora il "periodo di prova" sembra superato. Tanto che i due sono usciti allo scoperto anche sui social e non solo nelle foto rubate, come ha documentato più volte (dalla Sardegna a Madrid) il settimanale "Chi").

L'inizio della storia - Elodie e Andrea Iannone si sono conosciuti durante le vacanze estive in Puglia grazie ad amici comuni. Facevano parte della stessa comitiva, con Diletta Leotta a fare da Cupido. In Sardegna nel periodo di Ferragosto è sbocciato l'amore e sono scattati i primi avvistamenti e le foto rubate che testimoniavano una certa complicità tra la cantante e il motociclista. Da allora sono stati avvistati più volte anche a Lugano, dove vive il motociclista.

Gli ex "ingombranti" - Nel passato di Andrea Iannone c'è la chiacchieratissima storia d'amore con Belen Rodriguez a cui è seguita quella, non meno al centro del gossip, con Giulia De Lellis. Dopo qualche flirt e paparazzata con donne bellissime (si è parlato anche di Soleil Sorge), sembra aver trovato finalmente la pace del cuore con Elodie. Dal canto suo, la cantante è stata a lungo legata con Marracash. Una storia importantissima per lei, che ha dichiarato in un'intervista: "E' la persona che amerò di più in tutta la mia vita, un prossimo fidanzato non sarà mai alla sua altezza". Ora, però, sembra aver cambiato idea.