Andrea Iannone e le donne: "Ho portato l'amore nella vita di Belen, Giulia sempre al mio fianco"

Adesso Iannone è felicemente single e da qualche tempo è sparito dal radar del gossip. "Al momento non sono innamorato, ma sto bene così", ammette. Per anni, però, è stato al centro della cronaca rosa per le sue storie d'amore con donne bellissime e molto famose. Due su tutte: Belen Rodiguez e Giulia De Lellis, con le quali è ancora in ottimi rapporti.

"Con Belen ho avuto sempre un ottimo dialogo che è stata la nostra forza", racconta. "Penso di aver portato dell'amore e del bene nella sua vita. Sono arrivato in un momento molto complesso per lei: si stava separando e il suo matrimonio era finito. L'ho sempre vista soffrire tanto per questo fallimento”.

Durante la relazione con Giulia De Lellis è stato lui a dover affrontare una prova difficile, la sospensione a quattro anni per doping: "Giulia mi ha vissuto quando è successa la catastrofe, avevo la testa altrove, poi l’amore è svanito. Con lei ho buonissimi rapporti, ci sentiamo spesso e le voglio bene. Mi ha dimostrato di esserci in qualsiasi momento ne avessi bisogno".

