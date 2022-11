Elodie sola e arrabbiata in centro a Milano

La fidanzata di Andrea Iannone cammina decisa e si mescola tra la folla, con un look total black con tanto di jeans, maglia di lana infilata nei pantaloni, stivali stringati e borsa borchiata. Guarda con aria cupa i flash e non si ferma nemmeno per una posa sorridente tirando dritto per la sua strada. Cosa le avrà fatto perdere il buonumore?

Passeggiata col broncio

Elodie ha carattere da vendere e la sua camminata spigliata e imbronciata non stupisce. Non si cura di mettersi in posa e tanto meno di fingere un sorriso se non ha voglia di farlo. Cammina spedita presa nei suoi pensieri e svetta per il sex appeal nonostante un look sportivo che si mimetizza tra i passanti. “La tua versione più autentica è quella che hai dentro. Tirala fuori e mostra il tuo colore più puro, quello più vero per te” recita in una pubblicità per un brand di capelli che casca a pennello per la cantante.

La storia con Andrea Iannone

Personalità libera e poliedrica, forte e determinata, Elodie da qualche temo si è fidanzata con il pilota Andrea Iannone. Paparazzati per la prima volta durante l’estate, la cantante e il motociclista hanno confermato la liaison. “Ci stiamo frequentando… - ha detto Elodie senza svelare troppo di questa nuova love story in corso - Stiamo bene, parliamo molto, ma dobbiamo ancora darci del tempo per conoscerci”. Pare che lui, ex di Belen Rodriguez e di Giulia De Lellis, sia un bravo corteggiatore. Di futuro e di famiglia al momento non se ne parla ma Elodie ha detto tempo fa che non vuole negarsi l’idea di diventare mamma.

Leggi Anche Elodie e Andrea Iannone, baci a Madrid

L’amore corre tra Milano e Lugano

Elodie vive a Milano e Andrea Iannone attualmente abita in Svizzera. Tra i due la distanza è davvero poca e la passione li avvicina sempre di più. Durante le vacanze li abbiamo visti in Sardegna, in Puglia per poi dividersi tra il capoluogo lombardo e Lugano. Per far tornare il sorriso a Elodie forse sarebbe bastata la compagnia di Andrea Iannone al suo fianco anche durante una semplice passeggia cittadina.