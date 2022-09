Tra Elodie e Andrea Iannone l'amore continua, la cantante: "Mi piace"

Lo ammette senza troppi giri di parole in un'intervista a Vanity Fair: "È una persona che mi piace" dice, ma specifica: "In questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra". La cantante e il centauro hanno trascorso un'estate insieme in giro per le località di vacanza più esclusive, ora li aspetta la prova dell'autunno.

"Se dovesse fiorire, fiorirà" dice Elodie a proposito della storia appena iniziata con Andrea Iannone. E' un amore sbocciato da poco, durante le vacanze estive con un gruppo di amici. Il gossip intorno a loro si è subito infiammato e gli scatti rubati delle loro uscite di coppia e le chiacchiere intense in barca non sono mancati. I paparazzi l'hanno marcata stretta: "Li vedevo benissimo, mentre mi facevano le foto. Ovvio che lì per lì mi stranisco anche io, ma poi cerco di reagire con libertà. E non farmi succhiare l’anima", spiega.



A proposito della sua estate, Elodie racconta: "E' stata bellissima, tra le più divertenti della mia vita, iniziata alla festa di un amico del fotografo Giampaolo Sgura e continuata così, con una carovana di gente felice di stare assieme". In mezzo a quel gruppo di amici, oltre a Diletta Leotta e al suo compagno Giacomo Cavalli , c'era anche Andrea Iannone che le ha rubato il cuore: "È un ragazzo divertente, che mi fa ridere. E sì, è coatto". "Ma ancora è presto per parlarne", dice la cantante che in questa fase preferisce andare con i piedi di piombo.



Far capitolare Elodie non deve essere stato facile per Andrea Iannone. La cantante ha di recente detto a proposito del suo ex

Marracash

: "Nessuno sarà mai alla sua altezza", posizionando l'asticella piuttosto in alto per qualunque pretendente. "In quel momento ci credevo. Poi chissà, magari verrò sorpresa e cambierò idea", ammette. Per fortuna Iannone alle sfide ci è abituato...