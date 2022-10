Elodie e Andrea Iannone, baci a Madrid

Elodie e Andrea Iannone vivono il loro amore alla luce del sole.

La loro storia è nata in estate durante le vacanze e, per i primi tempi, hanno cercato di mantenere un profilo basso. Ora che sono usciti allo scoperto anche sui social non si fanno problemi a farsi vedere a spasso mano nella mano o mentre si scambiano un bacio focoso. Le loro effusioni a Madrid non sono sfuggite ai paparazzi del settimanale "Chi".