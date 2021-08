Andrea Iannone riparte da Gaia: pizzicato con la sua ultima fiamma

In Sardegna con Gaia, Andrea si rilassa e si perde sulle sue curve pericolose. In spiaggia condividono lo stesso lettino, di notte lo stesso hotel a cinque stelle. Se le giornate al mare sono roventi, non lo sono da meno le serate in coppia. Pare che in un locale abbiano incontrato la ex di lui, Giulia De Lellis, ma che on lei non si siano scambiati nemmeno uno sguardo.

La storia d'amore con la De Lellis è stata l'ultima importante per Iannone, che prima era rimasto scottato anche da Belen Rodriguez. Negli anni gli sono stati attribuiti numerosi flirt, l'ultimo dei quali con la modella Carmen Victoria Rodriguez. Accanto a lui non c'è più traccia della modella venezuelana già da un po', e il suo posto è stato preso dalla Miracapillo, fashions stylist dal corpo moazzafiato.

