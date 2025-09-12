Esce "Play", la rivoluzione a colori di Ed Sheeran: "Una montagna russa di emozioni"

L'attesa è finita: è uscito "Play", ottavo album in studio di Ed Sheeran. Un lavoro che è una vera e propria esplosione di gioia, interpretata nei modi più differenti e in versione technicolor. Chiusa l'era degli album con i simboli matematici, con "Play" Sheeran inaugura l'era Stereo, a quattordici anni dall'uscita del debutto di "+" e reduce dal successo del "Mathematic Tour" che in tre anni e mezzo ha richiamato oltre 10 milioni di spettatori e ha toccato anche l'Italia con una data all'Olimpico di Roma. "Volevo solo creare gioia e technicolor - ha dichiarato il cantautore inglese - con una vera e propria montagna russa di emozioni come essere umano, partner, padre". Con l'uscita dell'album è arrivato anche l'annuncio di cinque concerti "intimi" a dicembre tra Parigi, Monaco, Dublino, Manchester e Coventry, prima della partenza del nuovo tour mondiale negli stadi da gennaio in Australia.