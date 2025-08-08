Ed Sheeran torna con "Little more" che anticipa il nuovo album "Play"

Il 12 settembre 2025, Ed Sheeran pubblicherà il suo nuovo album "Play". Dopo aver concluso la serie Mathematics, Sheeran intraprende una nuova fase artistica nel 2025. Noto per la sua continua evoluzione, in "Play" esplora territori musicali inediti collaborando con produttori e musicisti di tutto il mondo, approfondendo al contempo i suoni e i temi che lo hanno reso uno degli artisti pop più amati al mondo. Ispirato dalle culture musicali indiana e persiana, e dai loro legami con la tradizione folk irlandese, Sheeran esplora un linguaggio musicale senza confini, conferendo all'album un carattere distintivo e fresco. Senza dimenticare il suo talento da cantautore, Sheeran propone ballate e canzoni acustiche che lo confermano come uno degli artisti più influenti della sua generazione. Il risultato è una raccolta che unisce familiarità e novità, creando un sound pop unico e audace. "Play" si preannuncia come uno degli album più significativi dell'anno, una dimostrazione dell'abilità artistica di Sheeran. Sono già stati pubblicati i singoli “Azizam”, Old phone” e “Sapphire”.