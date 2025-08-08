Logo Tgcom24
Spettacolo
Il disco in arrivo il 12 settembre

Ed Sheeran torna con "Little more" che anticipa il nuovo album "Play"

Con un video con Rupert Grint l'attore della saga di Harry Potter, insieme a lui dopo 14 anni dal video di “Lego House” 

08 Ago 2025 - 10:30
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Ed Sheeran torna con “A Little More”, nuovo brano tratto dal suo album “Play" in uscita il 12 settembre. La canzone è accompagnata da un video in cui accanto a lui compare Rupert Grint, l'attore della saga di Harry Potter. Quattordici anni dopo averlo scelto per interpretare il suo stalker nel video musicale di “Lego House”, Ed Sheeran ha quindi nuovamente voluto la star del fortunato ciclo di film legati al maghetto per presentare il suo ultimo lavoro.

Visualizza il post su Instagram
 

La clip

 Il video vedrà Grint riprendere apparentemente il suo ruolo dal video di “Lego House” del 2011. Nella clip postata ieri da Sheeran sui social, l'attore esce da una prigione - dove sembra aver trascorso gli ultimi dieci anni e mezzo di detenzione - e inizia a camminare mentre i ricordi dei suoi crimini passati gli balenano nella mente. Il montaggio presenta spezzoni di “Lego House”, che mostrano Grint che viene affrontato dopo essersi intrufolato in un luogo di concerti e diventare poi  il vincitore di un Grammy sul palco. 
Annunciando A Little More, l’hit maker ha affermato con sicurezza che questa sarà la canzone preferita di molte persone del suo prossimo album. 

Il post: una canzone divertente ma arrabbiata

 "14 anni dopo io e @rupertgrint ci siamo riuniti. Ho avuto un'idea folle dopo aver scritto la canzone e fortunatamente Rupert era d'accordo. È un video assolutamente folle per una canzone molto allegra, divertente, ma arrabbiata", ha scritto nel copy. "Penso che questa sarà la canzone preferita di molte persone di Play. Esce giovedì, e tenete d'occhio il resto del materiale in arrivo". 

Il nuovo album

 Il 12 settembre 2025, Ed Sheeran pubblicherà il suo nuovo album "Play". Dopo aver concluso la serie Mathematics, Sheeran intraprende una nuova fase artistica nel 2025. Noto per la sua continua evoluzione, in "Play" esplora territori musicali inediti collaborando con produttori e musicisti di tutto il mondo, approfondendo al contempo i suoni e i temi che lo hanno reso uno degli artisti pop più amati al mondo. Ispirato dalle culture musicali indiana e persiana, e dai loro legami con la tradizione folk irlandese, Sheeran esplora un linguaggio musicale senza confini, conferendo all'album un carattere distintivo e fresco. Senza dimenticare il suo talento da cantautore, Sheeran propone ballate e canzoni acustiche che lo confermano come uno degli artisti più influenti della sua generazione. Il risultato è una raccolta che unisce familiarità e novità, creando un sound pop unico e audace. "Play" si preannuncia come uno degli album più significativi dell'anno, una dimostrazione dell'abilità artistica di Sheeran. Sono già stati pubblicati i singoli “Azizam”, Old phone” e “Sapphire”. 

I successi della popstar

 Ed Sheeran è apparso sulla scena musicale del Regno Unito nel 2011 con il suo album di debutto "+". Affermandosi rapidamente, hanno fatto seguito "x", "÷", "No.6 Collaborations Project" ,  "=", “-” e “Autumn Variations “- un catalogo che ha visto Ed Sheeran diventare uno degli artisti di maggiore successo al mondo del 21 ° secolo. Solo in Italia la sua carriera vanta 1 disco di Diamante ( Shape of you), 76 Platini, e 18 Oro; ed è l’artista internazionale più certificato nel nostro Paese, oltre ad essere quello con la maggior presenza nelle classifiche italiane, sia Album che Singoli e un record di presenze in Top 10. 

La Track List

 
 

Ecco la tracklist e la copertina di "Play": 

Opening 

Sapphire 

Azizam 

Old Phone 

Symmetry 

Camera 

In Other Words 

A Little More 

Slowly 

Don't Look Down 

The Vow 

For Always 

Heaven 
 

