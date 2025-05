Hollywood conquista Cannes 78: da Emma Stone a Joaquin Phoenix, ecco le star in gara

Per "Eddington"", uno dei titoli più attesi a Cannes 78, il giovane regista americano Ari Aster presenta una storia che si snoda su due livelli. Ambientato a Eddington, in una città del New Mexico durante il Covid, il film segue un improbabile sceriffo (Joaquin Phoenix) e la sua giovane moglie infelice (Emma Stone), mentre si trovano coinvolti in una lotta politica contro il sindaco (Pedro Pascal). La trama, inizialmente incentrata sulle relazioni, si trasforma rapidamente in un crescendo di violenza, con sparatorie e atti di terrorismo, sullo sfondo delle tensioni razziali e della morte di George Floyd. Nel film Aster mescola horror e grottesco, offrendo uno spaccato inquietante dell'America contemporanea, segnata da armi, violenza e fake news.