Damiano dei Maneskin svela il segreto della sua voce: "Ho una malformazione alle corde vocali"

Reduci dal debutto del nuovo brano "The Loneliest" , il più ascoltato al mondo a un giorno dall'uscita e al primo posto nella classifica FIMI, la band dei record ha anche annunciato due date evento in Italia per il prossimo anno: allo Stadio Olimpico di Roma giovedì 20 luglio 2023 e a San Siro lunedì 24 luglio 2023.

Il frontman del gruppo rock romano ha risposto ad alcune domande durante una trasmissione radiofonica, "W l’Italia" su RTL 102.5, spiegando qual è la ragione del particolare tono della sua voce roca e graffiante: "Le mie corde vocali sono un po' particolari, fatte come due stanghette, ho una malformazione congenita: ho un buco in mezzo. Per questo la mia voce è così perché ci passa aria in mezzo", ha raccontato.

I Maneskin hanno anche svelato altri aneddoti sulla loro vita, da cosa amano mangiare quando sono in tourneé (lasagne, hamburger e pizza) al rischio corso da Damiano sul set del nuovo video per il singolo "The Loneliest". In una scena infatti il leader della band appare sott’acqua come se fosse annegato: "Mi hanno messo dei pesi, per stare giù, ma per le prime due o tre take hanno esagerato e ho pensato che sarei morto sul serio".



Continua intanto l'anno d'oro del gruppo fra live e festival, come Coachella, Lollapalooza, Rock In Rio, dove hanno suonato appena prima dei Guns N’ Roses, e Global Citizen Festival al Central Park di New York. Sempre in giro per il mondo, dal Giappone all'America fino all'Europa e non solo: "Siamo pronti a continuare la nostra tournée e a pubblicare nuova musica nel 2023" hanno detto.

Tantissimi i loro successi, da "Marlene" a "Zitti e buoni", "Mammamia" e "Supermodel", ancora in vetta alle classifiche radiofoniche con oltre 170 milioni di stream a livello globale.

Oltre ai già numerosi riconoscimenti ottenuti i Maneskin hanno appena ottenuto ben quattro nomination agli American Music Awards 2022 come “New Artist Of The Year”, “Favorite Rock Artist”, “Favorite Pop Duo or Group” e “Favorite Rock Song” con Beggin', due nomination agli MTV Europe Music Awards 2022 nelle categorie “Best Rock” e “Best Italian Artist”. E anche la colonna sonora originale del film "Elvis", a cui hanno collaborato con il brano "If I Can Dream", è in nomination nella categoria “Favorite Soundtrack”.