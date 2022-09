Damiano dei Maneskin mostra due denti d'oro nuovi di zecca e lo scatto diventa virale

Il frontman della band romana dei record ha sfoggiato i suoi due canini dorati in alcuni scatti condivisi nelle sue storie Instagram, che hanno subito fatto il giro del web e sono diventate virali.

Anche Damiano ha ceduto quindi al trend, amato da molti artisti, da

Madonna a Taylor Swift,

dei grillz, protesi dentali parzialmente rimovibili, grazie ai quali sfoggiare sorrisi super lusso. La moda dei denti d'oro è legata al fenomeno hip hop e risale almeno agli anni Ottanta, ma nell'ultimo decennio è tornata fortemente in auge, contagiando molte star internazionali, ma anche italiane.

Damiano ha pubblicato e condiviso nelle sue storie Instagram due scatti in cui mostra la sua arcata dentale sorridendo e passando la lingua proprio sui suoi due nuovi canini e gli scatti hanno subito infiammato il Web.

Dopo l'ennesimo successo agli MTV VMA, dove la band ha portato a casa un prestigioso riconoscimento per il miglior video alternativo, i Maneskin sono adesso impegnati in un tour mondiale: sabato sera si sono esibiti in un concerto a Madrid.