Paura per Damiano dei Maneskin: "Ho rischiato la morte sul set"

Come riporta "Rolling Stone", infatti, Damiano appare in una scena sott'acqua come se fosse annegato e per farlo stare giù è stato legato a dei pesi, che a quanto pare qualocsa non ha funzionato. Per fortuna tutto è andato per il meglio e oggi Damiano può raccontare l'accaduto con il sorriso sulle labbra.

"The Loneliest è un singolo a cui teniamo particolarmente - hano detto i Maneskin - molto personale, in cui speriamo che tanti possano ritrovarsi. Lo abbiamo suonato per la prima volta a Londra, durante un concerto a sorpresa, e vedere il coinvolgimento dei fan ha significato tanto per noi. Stiamo vivendo un anno frenetico, costantemente in giro per il mondo fra live e festival, in cui stiamo avendo l'opportunità di conoscere tutti i nostri fan, dal Giappone all'America fino all'Europa e non solo. Siamo pronti a continuare la nostra tournée e a pubblicare nuova musica nel 2023".

"Ha una forte carica emotiva - continuano Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio - essendo una via di mezzo tra una lettera d’amore, un addio e un testamento. È quel che diresti alle persone a cui vuoi bene quando qualcosa di bello finisce. È un testo importante per noi: esprime un messaggio d’amore universale. La canzone è un modo per superare la mancanza di qualcuno e, in definitiva, la solitudine. Qualcosa che tutti hanno provato in un modo o nell’altro. Si sente la lotta alla nostalgia e al dolore fino al grido d’amore catartico finale. Fare questa canzone è stata un’esperienza di guarigione".