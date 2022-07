Roma si inchina ai Maneskin: in 70mila al Circo Massimo | Nel pubblico anche Angelina Jolie

Il sogno di una vita si è avverato: i Maneskin hanno riempito il Circo Massimo di Roma, la loro città di origine, per un concerto spettacolare.

In 70mila si sono presentati per ascoltare e cantare assieme alla rock band che ha conquistato il mondo. Nel pubblico anche l'attrice statunitense Angelina Jolie, impegnata in questi giorni a girare il film 'Without Blood' da lei diretto. Tra i vip anche Anna Foglietta, Anna Ferzetti e Gabriele Muccino.