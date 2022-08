I Maneskin tra le star del Global Citizen al Central Park con Mariah Carey e Metallica

Lo show più grande del mondo che propone 24 ore di musica rock, pop, rap, soul dai palchi di tutti e cinque i continenti. Il mega festival nato per chiedere la fine della povertà estrema entro il 2030 e raccogliere fondi per i Paesi più bisognosi quest'anno è giunto alla decima edizione.

"Siamo entusiasti di suonare al Global Citizen Festival a Central Park" hanno scritto i Maneskin in un post sul loro profilo Twitter". "Stiamo collaborando per invitare i leader e le società mondiali a dare parità alle ragazze, intraprendere azioni per il clima e porre fine alla povertà estrema". L'anno scorso Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio erano stati protagonisti dello stesso evento sul palco di Parigi.

Oltre alla band italiana, sul palco nel cuore della Grande Mela si esibiranno anche

Metallica, Mariah Carey e Jonas Brothers

. Il concerto sarà trasmesso su diverse piattaforme, tra cui Abc, Abc News Live, FX, Hulu, iHeartRadio, Twitter, YouTube. Il Global Citizen Festival è stato fondato nel 2012 da Ryan Gall e Hugh Evans, e ha come obiettivo la sensibilizzazione sui temi dell'equità, ambiente e povertà.