La musica ci ha regalato tante "impressioni di settembre", le migliori canzoni sul mese

Calendari felici Verdine White, il bassista degli Earth, Wind & Fire non si sarebbe mai aspettato che quella data citata nella loro hit sarebbe diventata così importante. In fondo loro l'avevano scelta a caso, solo perché suonava bene: "Quando uscì, era davvero una buona canzone, ma non era così grande. Le persone ora si sposano il 21 settembre. Il mercato azionario sale il 21 settembre. Ogni ragazzo che conosco ora che ha 20 anni, mi ringrazia sempre perché è nato il 21 settembre. Dicono che sia una delle canzoni più popolari nella storia della musica", raccontava il musicista quasi incredulo, senza sapere forse quanto quella gioiosa hit adottata da veramente chiunque (si va dai Minions ai protagonisti di Quasi amici) fosse un'eccezione. September ha rappresentato il grande riscatto di un mese che in musica ha significato tanto, ma quasi mai l'inizio della festa. Se non ci credete chiedete a chi scrive, nato in quel 16 settembre a cui è dedicato il canto alpino che fa: “Ci tocca ripartire. Con la tristezza in core, lasciando la morosa con gli altri a far l’amore“. Praticamente l'anticipazione di un destino segnato. Forse sarebbe meglio fare qualche passo avanti sul calendario per trovare, legata al 29 settembre, una poesia sul tradimento portata a casa dal dinamico duo Battisti, Mogol. Un brano che nella versione firmata dagli Equipe 84 diventava il manifesto del pop rock psichedelico made in Italy.