Cannes, i favoriti per la Palma d'oro: da "Fatherland" ad Almodovar

La 79esima edizione del Festival di Cannes è quasi giunta al termine ed è corsa alla Palma d'oro. Sono cinque i titoli dato per favoriti a alla vittoria: "Fatherland", "Minotaur", "Coward", "All of a Sudden" e "The Black Ball". In un'edizione dove hanno prevalso a gran voce Europa, Oriente e Medio Oriente, con la quasi totale assenza di Hollywood, girano voci sui film che potrebbero aver conquistato il cuore della giura capitanata da Park chan-wook.