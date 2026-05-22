Cannes, Travel on Set presenta "Dream on Set"

Durante gli eventi collaterali del Festival di Cannes, Travel on Set, il format che insegna ai giovani a realizzare film, ha presentato Dream on Set, il progetto educativo internazionale che ha sviluppato e realizzato la prima Banca dei Sogni, uno spazio in cui bambini e ragazzi possono depositare, riconoscere e trasformare i propri sogni in percorsi concreti di crescita creativa. Alla presentazione hanno partecipato tre giovani artisti della community: Rachele Capizzi, 10 anni, dalla Sicilia, Luca La Torre, 12 anni, dalla Francia e Hiro Patané da Los Angeles. I giovanissimi hanno avuto l'opportunità di condividere la loro visione del futuro attraverso immagini, racconti e progetti audiovisivi.