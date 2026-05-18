Cannes, da Bella Hadid a Carla Bruni per il red carpet più glamour

Riflettori puntati soprattutto sulla modella Bella Hadid, che ha sfilato con il frattelo Anwar, sfoggiando un abito da moderna Cenerentola, azzurro e ghiaccio in satin scintillante. Look vistoso anche per Carla Bruni, che sfila sulla Croisette in un abito zebrato a sirena con strascico lungo. Il motivo è curato nei minimi dettagli: le strisce nere più dense sono collocate al centro, una fedele riproduzione del manto dell'animale. Il tutto restituisce un effetto ottico che slancia la silhouette. Per l'acconciatura si guarda alle tendenze, con una coda bassa morbida e ciocche laterali.