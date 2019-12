Talent e reality, tutti quelli che hanno trionfato nel 2019 in tv

Talent e reality, ecco chi ha trionfato nel 2019 IPA 1 di 6 Ufficio stampa 2 di 6 Ufficio stampa 3 di 6 instagram 4 di 6 instagram 5 di 6 Instagram 6 di 6 leggi dopo slideshow ingrandisci



La segretaria 31enne di Catania Valeria Raciti si aggiudica il titolo dell'ottava edizione di "MasterChef Italia". Marco Maddaloni vince invece la quattordicesima edizione de "LʼIsola dei Famosi": il 2 aprile il judoka ha superato in finale Marina La Rosa e in diretta ha chiesto alla compagna Romina di sposarlo.



Un capitolo a parte merita Martina Nasoni. E’ lei la vincitrice del “Grande Fratello 16”. La concorrente più piccola di tutta la Casa è riuscita a battere gli altri inquilini e ad aggiudicarsi il premio di 100 mila euro. Martina è entrata nella Casa come la “ragazza con il cuore di latta” di Irama: infatti il famoso brano del cantante si ispira proprio alla storia della concorrente che a causa di una cardiomiopatia ipertrofica si è sottoposta a un intervento chirurgico per mettere un pacemaker.

