A "X Factor" trionfa la diciassettenne Sofia: il suo inedito ha già conquistato Spotify e YouTube

Diciassette anni, i capelli corti da maschietto e la voce dolce e sussurrata, mai "urlata", ma precisa e ammaliante come quella di una profesionista. E' Sofia Tornambene (Kimono come nome d’arte in omaggio alla sua passione per il karate), studentessa di Civitanova Marche, la vincitrice dell'edizione 2019 di "X Factor". Pupilla di Sfera Ebbasta nella squadra delle "under", la giovane ha conquistato tutti con il suo inedito, scritto quando aveva 14 anni: "A domani per sempre".

Un testo sorprendentemente maturo ed intenso, che racconta di desideri, sogni e vita reale e di come è bello lasciarsi andare all'immaginazione tra "aeroplani" e "cieli in HD" in un mondo a misura di teenager. Il brano, che ha raggiunto in poche settimane quota un milione di stream su Spotify e quasi un milione su Youtube, dovrà ora vedersela, là fuori dal mondo protetto e "dorato" di "X Factor", con la giungla nel cantautorato italiano e con le impietose leggi del mercato discografico. Lei intanto, che suona il pianoforte e scrive canzoni da almeno due anni, sembra non riuscire a crederci ancora mentre tra lazzi e coriandoli viene incoronata come vincitrice, una tra le più giovani ad aver vinto il talent.

Prima di iscriversi ai casting per "X Factor" Sofia aveva tentato la carta Sanremo Young, dove era arrivata terza: "Mi è servito molto il lavoro sul palco", ha detto: "mi ha resa più sicura di me".

Al secondo posto si sono classificati invece i Booda, un gruppo potente ed energico della squadra di Samuel, che ha portato il proprio inedito "Elefante" scritto e musicato propri insieme al cantante dei Subsonica. Al verdetto del secondo televoto della serata, sono caduti invece i La Sierra, un duo rap, sempre delle squadra di Samuel, arrivati terzi.

Nella lunga serata di musica sul palco del Mediolanum Forum di Milano si sono avvicendati il super ospite internazionale Robbie Williams, che ha duettato con i concorrenti, nella prima fase e ha poi presentato un brano del suo nuovo album natalizio, Ultimo, che ha cantato in anteprima assoluta il suo nuovo

singolo 'Tutto questo sei tu', oltre alla stella nascente della musica internazionale Lous and the Yakuza.

