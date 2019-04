"Isola dei famosi": il trionfo di Marco Maddaloni, battuta Marina La Rosa alla sfida finale

I concorrenti rimasti in gara sono dunque tornati in Italia dove si giocheranno le ultime prove e le ultime sfide al televoto fino ad arrivare all'incoronazione del vincitore. Alessia, di oro vestita, accoglie tutti. Il primo televoto della serata sarà quello tra Sarah e Aaron. La palapa questa sera sarà milanese, per l'esattezza a Milano 2, dove Alvin accoglie i cinque finalisti, sulla tolda di un galeone dei pirati. LA SETTIMANA DI AARON E SARAH - Viene mostrato un video sull'ultima settimana dei due naufraghi in nomination. Ad Aaron non è andata giù la nomination di Luca, Maddaloni e Marina invece si dicono perplessi per il comportamento di Sarah, a parer loro troppo studiato e poco spontaneo. Tornati in diretta c'è un piccolo battibecco tra Sarah e Marina, mentre Luca e Aaron dicono di essersi chiariti. IL PRIMO VERDETTO - E' il momento di chiudere il televoto e ascoltare il primo verdetto. Il naufrago eliminato è Aaron e Sarah così prosegue la sua corsa verso la vittoria finale. Per i "superstiti" ci sono le emozioni date dal video che riassume la loro avventura sull'Isola. SOLEIL IN STUDIO - Si torna in studio dove Alessia accoglie l'ultima eliminata su Cayo Paloma, Soleil Sorge. Ad attenderla c'è Jeremias, che l'accoglie con un abbraccio e un lungo bacio. Nel riassunto della sua esperienza lei racconta di essersi ritrovata completamente e aver vissuto momenti indimenticabili. Non sono state tutte rose e fiori però. Viene mostrato un video registrato dopo la sua eliminazione dove soprattutto Marina e Luca si mostrano felicissimi della sua eliminazione e dicono cose davvero pesanti su di lei, definendola "il male". Ovviamente al rientro in diretta parte qualche frecciatina. Soleil dice che "Marina e Luca hanno dato ancora prova di aver affrontare l'Isola sullo sparlare sulle persone mentre io l'ho affrontata con i fatti".

UNA SORPRESA PER AARON - Arriva in studio anche il primo eliminato di questa sera, Aaron Nielsen. Rivede i momenti più belli della sua partecipazione, dice che con Luca si è instaurata un'amicizia bellissima e che gli è mancata la sua fidanzata Francesca. Lei gli manda un video messaggio affettuso spiegando però che non è potuta essere in studio. E invece arriva alle spalle di Aaron che, abbracciato, non può fare a meno di commuoversi.



SECONDA PROVA IMMUNITA' - Ultima prova immunità di questa edizione dell'Isola. Importante perché deciderà i due finalisti. Si tratta di resistere il più possibile in apnea in una vasca d'acqua. Inizia Maddaloni che riesce a rimanere sott'acqua per 57 secondi. Tocca quindi a Luca, che resiste solo 15 secondi. Marina non ci prova nemmeno: si immerge e riesce nel giro di 2 secondi. Saranno quindi lei e Luca ad andare al televoto, mentre Marco Maddaloni è il primo finalista.



L'ARRIVO DI SARAH ALTOBELLO - Come un ciclone arriva in studio Sarah, quarta classificata. Anche per lei ci sono momenti di commozione di fronte agli applausi del pubblico e rivedendo alcuni momenti passati sull'Isola. Anche per lei c'è una sorpresa: Alessia l'accompagna fuori dallo studio dove, dietro a una tavolata imbandita, c'è tutta la sua famiglia.



IL PENULTIMO TELEVOTO - Si chiudono le votazioni ed è il momento di sapere chi tra Luca e Marina si giocherà la finale con Marco e chi arriverà terzo. Prima del risultato entrambi si lanciano in grandi dichiarazioni di affetto nei confronti dell'altro. Il pubblico sceglie Marina (59% contro 41%) e quindi lei si giocherà la vittoria mentre Luca è il terzo classificato. Si apre quindi l'ultimo televoto di questa edizione, che è in positivo: chi volete che vinca?



L'ISOLA DI LUCA - Prima del verdetto finale tocca a Luca rivedere il meglio del proprio percorso. Lui ha coronato il proprio sogno perché da sempre voleva fare l'Isola. Dice di aver tagliato tutti i traguardi che si era posto, di settimana in settimana. Alessia lo spinge a cantare la sua canzone "Isola" e nel mezzo viene raggiunto da sua mamma.



ALVIN E I FINALISTI - Mentre Alvin viene accolto in studio da Katia Follesa, sua partner in radio, Marina e Marco arrivano pronti al capitolo finale di questa edizione. Accompagnati da "We Will Rock You" dei Queen entrano in studio. Il primo a raccontarsi è Maddaloni, che confessa come questa esperienza gli abbia fatto capire di aver spesso trascurato affetti importanti sull'altare della ricerca del successo. Dopodiché improvvisa un incontro di judo con un avversario misterioso che si rivela essere sua sorella. Ma non è finita: per lui c'è un videomessaggio da parte di suo papà, che poi lo raggiunge in studio. Dulcis in fundo, Marco chiede alla sua fidanzata Romina di raggiungerlo al centro dello studio e, porgendole un anello fatto da lui stesso sull'Isola, le chiede di sposarlo.



Tocca quindi a Marina, che spiega che per anni per lei è stato un peso portarsi dietro il personaggio della "gatta morta". E di aver voluto dimostrare sull'Isola di essere altro. Arriva quindi per lei un cesto con shampoo, dolci e melanzane. Quando legge la firma di suo marito lei rimane un po' delusa: "Non può farmi un regalo così privo di significato": Ma lui entra con un fiore, l'abbraccia e lei si scioglie. Le fanno poi vedere un filmato con i suoi due figli, che le promettono per quando tornerà a casa "un mondo di baci".



LE DOTI "NASCOSTE" DI PAOLO BROSIO - C'è spazio anche per una rivelazione piccante. Durante un rapido gioco della verità, alla domanda "rivela un segreto di uno dei naufraghi", Marina racconta che Paolo Brosio stava spesso nudo sull'Isola, rivelando doti... fuori dal comune...



IL VERDETTO FINALE - Il televoto è chiuso, e arriva la busta con il nome del vincitore che è... Marco Maddaloni!