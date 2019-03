"Isola dei famosi", i naufraghi fanno un bilancio del loro percorso

Siamo alla battute finali sull'"Isola dei famosi". Gli ultimi momenti a Cayo Paloma dei cinque finalisti trascorrono curando il fuoco, aprendo cocchi, porzionando il riso. "Il fuoco è un altro concorrente, lo spegniamo mentre andiamo via anche noi”, dice Marina ai compagni. Luca le risponde: "Se qualcuno deve spegnere quel fuoco, dobbiamo essere noi, non la natura. In due mesi non si è mai spento se non all’inizio, per cause naturali".