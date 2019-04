Valeria Raciti è la vincitrice di "MasterChef Italia"

Nel corso della finale a tre, Gilberto, Gloria e Valeria hanno avuto due ore e mezza per preparare un intero menu degustazione, raccontando se stessi e la propria idea di cucina.



"L'amore per la cucina è nato con me, non ricordo un punto effettivo d'inizio... da piccola stavo spesso da mia nonna e lei era praticamente sempre ai fornelli, cucinava per tutti, quando mia madre mi passava a prendere di ritorno da lavoro avevo con me quasi sempre il gavettino con la cena preparata da lei", ha raccontato Valeria. "Sin da bambina, quando capitava che restassi a casa da sola, per farle trovare qualcosa di pronto mi mettevo a preparare le ricette più improbabili, immangiabili certo, ma sono servite sicuramente da esercizio. La mia voglia di sperimentare non finisce mai".



La nonna, mancata da pochissimo, durante tutta la gara è stata la sua "musa ispiratrice", tanto che, prosegue Valeria, "quando assaggiavo qualcosa preparata da lei pensavo che non potesse esisterne una versione migliore". Per questo, aggiunge la vincitrice, "spero che qualcuno un giorno provi queste stesse sensazioni mangiando i miei piatti".