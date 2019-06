Gregorio, il trionfatore di "All Together Now": "Volevo vincere, userò i soldi per continuare a cantare"

Non ha mia preso tutti 10, eppure Gregorio ce l'ha fatta. Ha vinto su tutti a " All Together Now ", il programma musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e J-Ax . A Tgcom24 il cantante racconta la sua avventura: di quando temeva la "rivale" Veronica , l'incoraggiamento di Nek con il quale ha duettato, e io nuovo progetto musicale: "Adesso uscirà un singolo, i 50mila euro vinti li userò per aiutare la mia famiglia e per sostenere il mio sogno".

Gregorio, ti aspettavi di vincere?

All'inizio no. Poi ho sperato nella semifinale. E perché no?, anche nella vittoria. Le reazioni del muro mi hanno spiazzato ed emozionato.



Veronica la temevi?

L'ho sempre temuta proprio perché la stimo. Avevo paura di finire in sfida con lei, e poi è capitato. E' troppo brava, quando l'ho sentita cantare sulle note di Elton John è pensato che fosse davvero forte.

Con Nek, con il quale hai duettato, invece come è andata?

E' stata una sorpresa anche per me. Ricordo come mi ha incoraggiato, prima di salire sul palco mi ha guardato dritto negli occhi e mi ha invitato a dare il massimo.

Cosa farai di questi 50 mila euro vinti?

Un po' li userò per aiutare la mia famiglia, un po' per rincorrere il mio sogno. Quello di continuare a cantare. A proposito cosa succede ora? Uscirà un singolo, che ho scritto circa un anno fa. E ' in napoletano, con Pumba: si intitola "Chell ca nu vuo fa chiu". Parla delle cose non mi vanno più di fare.

Un ricordo di Michelle e J-Ax?

Ax lo conoscevo già, è un artista generoso, che aiuta gli altri. Non dimenticherò la sua ironia. Michelle per me è stata la vera scoperta, ci ha sempre sostenuti. E poi è così bella....