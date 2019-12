Enrica Musto, a "Tu si que vales" trionfa  la ragazza della porta accanto innamorata dalla musica lirica

Bella e brava, giovane e simpatica, e con il fascino irresistibile della "ragazza della porta accanto": Enrica Musto , la ventunenne che ha vinto lo show "Tu si que vales" , è un'appassionata di canto lirico , che studia da quando aveva 12 anni. Di Montemiletto, un piccolo paese in provincia di Avellino, si è già segnalata in diverse occasioni proprio per le sue capacità di cantante lirica, tanto che è stata notata perfino da Katia Ricciarelli.

E' accaduto a Verona: la regina della lirica italiana era rimasta stregata dal talento della giovane irpina, in occasione del Concorso internazionale di canto lirico, dove Enrica si era classificata al terzo posto: dopo averla sentita, la Ricciarelli aveva deciso di portarla con sè in tour.

Notata da Katia Ricciarelli Nonostante il successo, Enrica mantiene la smplicità della ragazza di provincia, con una bellezza naturale e non artefatta, proveniente da una famiglia come tante altre. Oggi la giovanissima vincitrice del talent condotto dalla coppia Rodriguez-De Filippi si dedica alla sua passione, la musica, frequentando il Conservatorio di Matera, ma è iscritta anche all'Università degli Studi di Napoli Federico II, dopo aver conseguito la maturità al Liceo Scientifico Vittorio De Caprariis, Conosce da tempo l'ex vincitore di Amici Alberto Urso, con cui partecipò nel 2017 a una masterclass sempre della Ricciarelli. Adesso il trionfo a Tu si que vales potrebbe darle quel pizzico di sicurezza che forse ancora le manca per lanciarsi definitivamente nella lirica.

La passione della lirica Dopo la vittoria, Belen Rodriguez ha detto di essere certa che Enrica sia una "giovane promessa della lirica", ma ha aggiunto che "lei non ci crede abbastanza, anche se il fidanzato e la madre fanno il possibile per incoraggiarla". Ha talento, ha tanta voglia di crescere come cantante e nello stesso tempo ha anche la dolcezza e l'emotività tipica di una ragazza della sua età: durante la finale è scoppiata in lacrime, conquistandosi così la simpatia e la comprensione di pubblico e giudici. E con la sua straordinaria esibizione si è guadagnata questa importantissima vittoria