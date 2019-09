Raffaela D’Angelo per l’estate 2020 immerge la sua donna in un’atmosfera orientale. È una collezione disegnata per chi ama essere se stessa, per chi vuole essere innovativa ed elegante al tempo stesso. Piccoli fiori e decorazioni in una maxi bandana dai colori insoliti, nero e marrone. Un mix che spazia dai costumi più romantici a quelli più sexy, accanto ad abiti lunghi e caftani voluminosi realizzati in seta.

Motivi geometrici che ricordano le decorazioni balinesi, come i timbri utilizzati tradizionalmente per i tessuti, arricchiti da piccole perle in metallo, che esaltano i colori dal giallo al verde. Infine i fiori in un’esplosione di colori tropicali legati alle nuances del rosa. Fiori grandi e piccoli, sia per i costumi che per gli abiti da sogno.

Raffaela D’Angelo da sempre sensibile al tema della salvaguardia ambientale realizza i suoi capi in un innovativo materiale shape e Bio Certificato.

La sostenibilità diventa fashion: nasce il PLASTI-KINI un bikini realizzato in una combinazione di tessuti, microfibra ecocompatibile e plastica riciclata.

In passerella anche le curvy models per trasmettere il messaggio positivo della bellezza a prescindere dalla taglia.