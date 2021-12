Nella Vigilia di Natale Speciale Fabbrica del Sorriso su ReteQuattro

Venerdì 24 dicembre, in seconda serata, su Retequattro, andrà in onda per il terzo anno consecutivo, un programma-reportage curato dalla Direzione Informazione Mediaset e dedicato all’impegno di Mediafriends in favore dei più deboli.

Negli anni “Fabbrica del Sorriso” si è occupata, a varie riprese, di disabilità, disagio giovanile, sanità e inclusione.

Lo speciale di Retequattro vuole raccontare il lavoro svolto da alcune associazioni sostenute dalla raccolta fondi, i cui progetti vanno proprio in questa direzione:

Orchestra giovanile Quattro Ottavi: progetto di inclusione dei ragazzi grazie al potere della musica. In un contesto estremamente difficile, la periferia Mecenate Forlanini a Milano, imparare a suonare uno strumento e far parte di una orchestra rappresenta un’opportunità aggregante e una valida alternativa alla strada.

Parco del Mulino a Livorno: progetto che si occupa di formazione e integrazione lavorativa dei ragazzi con sindrome di Down e disabili, per favorire un loro effettivo inserimento sociale.

Terapia Multisistemica in Acqua-TMA: su tutto il territorio nazionale, terapia sviluppata in piscina e rivolta a bambini e ragazzi con autismo che, attraverso i benefici dello stare in acqua e del nuoto, migliorano la sicurezza in se stessi e aumentano la socializzazione.

I progetti finanziati da Mediafriends attraverso l’iniziativa Fabbrica del Sorriso vengono regolarmente verificati. Scopo del reportage di Retequattro, con la voce narrante di Stella Pende, è gratificare i donatori mostrando il risultato tangibile della loro generosità.

Il reportage “Fabbrica del Sorriso - Una storia speciale” è il racconto di un impegno collettivo che vede la collaborazione tra le associazioni del Terzo Settore e il mondo delle aziende.

“Fabbrica del Sorriso - Una storia speciale” è curato da Carlo Gorla, scritto e realizzato dalla giornalista Sara Scorpati, con il contributo di Andrea Franzoso e Alessandro Tosatto.