Olanda, senza cellulari in classe migliorano rendimento e socialità degli studenti

Tutto ciò, è bene ricordarlo, sta funzionando in una società come quella olandese che di certo non può essere tacciata di essere luddista. Stiamo parlando di un Paese tecnologicamente avanzato, dove il 96% degli adolescenti naviga online ogni giorno, soprattutto tramite smartphone. Eppure il governo dei Paesi Bassi non ha avuto paura di provare a rendere più coscienzioso l'utilizzo dei dispositivi, sponsorizzando il divieto dei social media ai minori di 15 anni. Visti i risultati la domanda sorge spontanea: e se in Italia provassimo a seguire l'esempio di Amsterdam o Rotterdam? Qualcosa in realtà si sta muovendo in questo senso. Il 16 giugno scorso, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha firmato una circolare che estende il divieto di utilizzo degli smartphone anche alle scuole superiori, dove finora l'uso era lasciato al buon senso o a regolamenti interni. Una misura che segue il ban già in atto per i dispositivi negli istituti primari e secondari. "È una scelta improcrastinabile", ha chiarito Valditara, "necessaria per disintossicare i ragazzi, riportandoli al libro, alla carta, alla penna". Una decisione che, forse potrà sorprendere qualcuno, in realtà non ha fatto colpo solo su produttori di quaderni e Bic. Secondo una ricerca Swg commissionata dal ministero, oltre il 76% degli italiani si dice favorevole al divieto. E in questa percentuale rientrano anche tanti giovani, cui di certo non si può imputare una mera nostalgia per l'analogico.