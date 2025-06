Smartphone a scuola, ufficiale lo stop anche alle superiori: cosa dice la circolare di Valditara

Nel documento ufficiale, il Ministero dispone il divieto "di utilizzo del telefono cellulare durante lo svolgimento dell’attività didattica e più in generale in orario scolastico", rivolgendosi esplicitamente anche agli studenti delle scuole superiori. L’indicazione è netta e non lascia spazio a interpretazioni: lo smartphone resta spento, sia per svago che per compiti assegnati in aula, a meno che non si tratti di casi specificamente previsti.