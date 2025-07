Dopo la Maturità... la confusione: solo 3 neodiplomati su 10 sanno cosa fare

“La recente riforma dell’orientamento - con l’introduzione di docenti orientatori e tutor, assieme all’obbligo delle 30 ore annuali dedicate al tema - ha sicuramente rivitalizzato un ambito che la scuola ha ben presente ma che in molti casi fatica a sviluppare: per questo non sorprende che circa la metà dei maturandi non sia soddisfatta delle attività di orientamento svolte e conviva con la preoccupazione di finire per non avere prospettive di studio o di lavoro”, commenta così i dati della ricerca Alessandro Nodari, Candidate Management & Employer Branding Senior Director di Gi Group.