La Maturità è un ricordo: ora cuore o testa? Dieci consigli sull'orientamento post-diploma

Una serie di professionalità che un tempo erano molto diffuse e scarsamente qualificate, oggi vivono una situazione diametralmente opposta: ci sono pochi addetti qualificati disponibili a fronte di una richiesta altissima di figure come elettricisti, idraulici, manutentori. Per fare un esempio, il 73% delle imprese ha difficoltà a trovare elettricisti civili, essenzialmente a causa di una scarsa attrattività di questi mestieri tra i giovani e di una crescente specializzazione richiesta. Al tempo della domotica e della certificazione degli impianti civili, infatti, non è pensabile che queste professioni vengano praticate in maniera dilettantistica come secondo lavoro, cosa che invece in passato è stata una pratica quasi comune.