Ingegneria, Informatica, Professioni sanitarie e Medicina le lauree che fanno lavorare subito (e meglio pagati)

Non bisogna chiaramente guardare solo i tassi d’occupazione per giudicare la convenienza economica di un percorso di studi, ma anche lo stipendio medio che tende ad essere superiore, mediamente, per il livello formativo più elevato. Anche se va detto ci sono lauree triennali che riescono a rivaleggiare con quelle di secondo livello, come altre che invece sono giocoforza molte lontane.