Il ritorno della lebbra in Europa: registrati casi in Romania e Croazia

Il ministro della Sanità rumeno Alexandru Rogobete ha confermato venerdì 12 dicembre la presenza di un caso accertato di malattia di Hansen, mentre altri tre casi sono stati sottoposti a valutazione clinica e microbiologica. Tutte e quattro le persone coinvolte sono donne di origine asiatica che lavorano come massaggiatrici presso uno stesso salone di Cluj-Napoca, importante città della Transilvania. Le autorità hanno immediatamente disposto la chiusura temporanea dell'attività fino al completamento dell'indagine epidemiologica in corso.



Il ministro Rogobete ha voluto rassicurare i cittadini spiegando che, una volta avviato il trattamento farmacologico, il rischio di trasmissione si riduce progressivamente fino a scomparire, secondo quanto previsto dai protocolli internazionali. La lebbra, infatti, presenta una contagiosità limitata e richiede esposizioni prolungate per la trasmissione, non potendo diffondersi attraverso contatti brevi o la semplice condivisione di spazi comuni. Il salone è stato sottoposto a sanificazioni straordinarie, tutti i dipendenti sono stati sottoposti a controlli medici e l'indagine epidemiologica è stata estesa per identificare eventuali altri contatti a rischio.