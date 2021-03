Francia, Laboratorio Servier condannato per il farmaco anti-fame Mediator

Il Laboratorio farmaceutico francese Servier è stato condannato, al termine di uno dei processi più importanti degli ultimi anni in Francia, per "omicidio plurimo colposo" e "frode aggravata" nello scandalo del suo farmaco anti-fame "Mediator", accusato di essere responsabile della morte di 1.500-2.100 persone. I laboratori Servier sono stati condannati a pagare 2,7 milioni di euro di ammenda.

Il presidente del tribunale, Sylvie Daunis, ha affermato che "nonostante fossero a conoscenza dei rischi da molti anni - i responsabili non hanno mai preso i provvedimenti necessari, ed hanno in conseguenza ingannato" i consumatori del Mediator. Il laboratorio non è stato invece riconosciuto colpevole di truffa.

Commercializzato in Francia nel 1976 come farmaco coadiuvante nella cura del diabete, ma usato ovunque come anti-fame, il Mediator è stato prescritto a circa 5 milioni di persone durante i 33 anni in cui è rimasto in commercio, fino al suo ritiro nel novembre 2009. I laboratori Servier, ha continuato la presidente del tribunale, "hanno minato la fiducia nel sistema sanitario".

Jean-Philippe Seta, ex numero 2 del gruppo ed ex braccio destro del potentissimo Jacques Servier, morto nel 2014, è stato condannato a 4 anni di carcere con la condizionale. Condanna a 303.000 euro per "omicidi colposi provocati da negligenza" anche per l'Agenzia nazionale per la sicurezza del farmaco (ANSM), ritenuta responsabile di aver tardato a sospendere la commercializzazione del Mediator.