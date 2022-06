Dieta, le nuove mode per dimagrire: digiuno per 14 ore

Leggi Anche Fitness: come mangiare se ci alleniamo in pausa pranzo

Passato e presente

ruolo causale nello sviluppo di alcune malattie croniche

rischio di obesità del 57%

9 ore

- I nostri antenati non avevano un accesso illimitato a fonti di cibo, al contrario di quanto accade oggi con effetti negativi. Come spiega la ricerca, le diete occidentali - che contemplano "spuntini consumati 24 ore su 24" - hanno un "". Inoltre, mangiare snack durante il giorno aumenta il. Ecco perché lo studio consiglia di tenere una finestra costante dedicata all'alimentazione dial giorno, in modo tale che l'orologio biologico interno funzioni in maniera corretta.

Leggi Anche Dieta del Restart Ormonale: un circolo virtuoso per perdere peso

Il ruolo dei microbi

Tim Spector

dopo le ore 11

- Anche, docente di Epidemiologia genetica al King's College di Londra, è pressoché giunto alle stesse conclusioni. Il metodo di dimagrimento da lui ideato prevede il digiuno per 14 ore al giorno, facendo anche slittare il primo pasto della giornata. Consumare la colazione qualche ora dopo il risveglio aiuterebbe infatti a perdere da 4 a 11 chili di peso nell'arco di diversi mesi, grazie alla maggiore efficienza dei microbi nel bruciare il cibo.