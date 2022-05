Aloe vera: tutte le virtù di una pianta straordinaria

Ha un bellissimo aspetto, e quindi fa bella mostra di sé in casa; è facile da coltivare : richiede solo luce, un ambiente tiepido come quello dei nostri appartamenti, e poca acqua, come tutte le piante grasse. Le sue foglie lunghe e carnose sono ripiene di un gel prezioso e dalle proprietà medicamentose , per le quali è usata fin dall’antichità per lenire arrossamenti e curare piccole ferite. Il suo succo può anche essere bevuto, con vantaggi per il benessere dell’apparato digerente e dell’intestino in particolare.

LA PIANTA –

Fa parte della famiglia delle Aloeaceae ed è una pianta succulenta. Ciò non significa che abbia buon sapore e che sia commestibile, ma vuol dire che le sue foglie, come accade nel caso di altre piante grasse, sono composte da tessuti capaci di immagazzinare grandi quantità di acqua. Questa caratteristica conferisce alle foglie, al fusto e alle radici un aspetto carnoso e rigonfio. L’aloe vera è originaria della Penisola Araba, cresce nei climi caldi e asciutti, ma si adatta senza difficoltà al microclima dei nostri appartamenti, tanto che cresce molto bene anche in casa, purché abbia tanta luce e non venga troppo annaffiata. Le sue lunghe foglie carnose hanno piccole spine sui lembi esterni: la pianta può raggiungere dimensioni ragguardevoli, fino a un metro di altezza.

IL GEL E LE SUE PROPRIETÀ

– Lo si percepisce già al tatto, tenendo una foglia tra le mani ed esercitando una lieve pressione. Le proprietà del gel sono molto utili soprattutto in dermatologia: come già sapevano gli antichi Greci e Romani, può essere utilizzato per medicare ferite, grazie alle sue proprietà cicatrizzanti, oppure per lenire gli arrossamenti della pelle e il fastidio di una puntura di insetto. Verso la metà dell'Ottocento il farmacista texano Bill Coats scoprì un procedimento naturale con cui stabilizzare polpa e succo, rendendone possibile la commercializzazione in forme simili a quelle che conosciamo oggi. Il gel di aloe vera può essere estratto facilmente dalle foglie: dopo averle tagliate dal fusto, si incidono ai due lati, per rimuovere le spine e si tagliano poi a metà nel senso della lunghezza: Il gel si estrae facilmente, scavandolo con un cucchiaio o con un coltellino. Si può utilizzare così com’è, oppure passandolo per pochi istanti nel frullatore per ottenere una crema più omogenea. Un cucchiaio di gel, mescolato a una crema semplice, è un vero booster di idratazione e di freschezza, specie se conserviamo il vasetto in frigorifero: una volta estratto, il gel di aloe può essere infatti conservato per qualche giorno al fresco, in un barattolo di vetro ben chiuso. Offre sollievo alle scottature solari, è un rimedio d’emergenza per i brufoli e ha ottime proprietà idratanti e anti rughe se applicato sulla pelle come maschera e tenuto in posa per una quindicina di minuti. È utile anche per medicare le piccole afte che a volte abbiamo sulle gengive.

IL SUCCO –

L’aloe ha tante proprietà anche se lo consumiamo sotto forma di succo da bere. In questo caso, però, è meglio preferire i prodotti confezionati a quelli che possiamo realizzare in casa. Il succo di aloe acquistato in farmacia o nei negozi di prodotti naturali è privo di aloina, una sostanza che, invece, è difficile eliminare con i procedimenti domestici: si trova nella parte esterna della foglia e ha effetti fortemente lassativi. Il succo, invece, ha proprietà digestive e antiinfiammatorie e, grazie alla presenza dei mucopolisaccaridi, stimola l’intestino pigro, normalizza la flora batterica e migliora il funzionamento del pancreas e del colon. Il succo di aloe si assume di solito al mattino a digiuno, senza superare le dosi massime consigliate.

PER BELLEZZA E PER SALUTE

– Oltre alle già citate proprietà cicatrizzanti e lenitive, l’aloe vera favorisce la produzione del collagene, la sostanza capace di stimolare la riproduzione cellulare, combattere le rughe e migliorare la lubrificazione delle cartilagini e, quindi, la salute delle articolazioni. Grazie ad alcuni polisaccaridi di cui è ricca, l’aloe vera è in grado di stimolare il sistema immunitario e può essere quindi utilizzata nei periodi di cambio di stagione per difendersi dai malanni da raffreddamento. Contiene inoltre alcuni minerali utili, tra cui calcio e sodio, e dà un buon apporto di vitamina C. Infine, ma non meno importante, combatte i radicali liberi, aiutandoci nella lotta contro l’invecchiamento cellulare.