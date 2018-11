21 marzo 2014 Wish Foundation, i volontari dell'ultimo desiderio realizzano i sogni dei malati L'ultimo di questi incontri commoventi è avvenuto a Rotterdam, dove l'ex lavoratore di uno zoo ha potuto salutare la "sua" giraffa

14:17 - I membri della Wish Foundation permettono ai malati terminali di realizzare il loro ultimo desiderio. Sono momenti commoventi, che nella loro tragicità riescono quasi a strappare un attimo di gioia. Questi volontari sono attivi in tutto il mondo e aiutano le persone colpite da gravi malattie a vivere un'esperienza toccante. L'ultimo di desiderio è stato esaudito a Rotterdam. Protagonisti un uomo e la "sua" giraffa.

Un uomo di 54 anni, ex addetto alla manutenzione dello zoo olandese e con un tumore al cervello, aveva espresso la sua ultima volontà. La persona voleva salutare ancora una volta una giraffa, l'animale col quale aveva stabilito un grande rapporto di affetto nel corso degli anni. I volontari della fondazione si sono quindi mossi per rendere possibile l'incontro, che è avvenuto proprio all'interno dello zoo. L'uomo e la sua giraffa si sono scambiati un ultimo saluto, durante il quale l'animale sembrava percepire le difficoltà del malato.



Il gruppo di volontari più grande di questo tipo è la Make-A-Wish, con sede in America. La Wish Foundation, quella che ha realizzato l'incontro con la giraffa di Rotterdam, opera in Olanda ed è stata fondata da Kees Veldboer. I membri di queste associazioni si muovono su ambulanze, per trasportare diversi tipi di degenti in giro per il mondo. I mezzi sono progettati con grandi finestre che permettono ai pazienti di guardare all'esterno mentre vengono trasportati.