Pattinaggio su ghiaccio, Icelab e Mediaset presentano la sesta edizione di "Musicbox on Ice"

Alle 19, presso l'IceLab di Bergamo, prenderà il via la sesta edizione di "Musicbox on Ice": uno spettacolare e coinvolgente intreccio tra il mondo del pattinaggio su ghiaccio e il mondo discografico, nonché un tuffo nel passato, un’immersione nelle magiche atmosfere musicali dei classici vinili da Jukebox. Organizzato da IceLab, in collaborazione con Mediaset e con la supervisione artistica del coreografo Corrado Giordani, "Musicbox on Ice" sarà trasmessa in diretta a partire dalle ore 19 sui portali Tgcom24, SportMediaset e Mediaset Play con commento tecnico dedicato. Ospite d’eccezione la cantante Bianca Atzei.