Trieste, Salvini in ospedale: malore all'aeroporto

Matteo Salvini ha avuto un malore ed è stato trasportato all'ospedale di Monfalcone, in provincia di Gorizia. Come riporta Il Piccolo, il leader della Lega è stato sottoposto ad accertamenti per circa tre ore e poi dimesso. L'ex ministro si stava dirigendo a Trieste per partecipare ai funerali di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due agenti di polizia uccisi il 4 ottobre in Questura.

Salvini ha accusato una fase iniziale di calcolosi renale. In ospedale è stato sottoposto ad alcuni esami clinici e, migliorate le sue condizioni, è stato dimesso. "Il senatore Matteo Salvini ha avuto una colica mentre si recava al funerale dei poliziotti a Trieste. Dopo esami, antidolorifici e controlli e' stato dimesso e le sue condizioni non destano preoccupazioni. Salviniè enormemente dispiaciuto per non aver potuto partecipare alla cerimonia per Pierluigi e Matteo, e conferma gli appuntamenti di oggi e domani in Umbria", recita una nota della Lega.