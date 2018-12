Strasburgo, Salvini avverte: "Arresto per chi esulta online"

Il ministro dell'Interno ha quindi sottolineato che, dopo i fatti di Strasburgo, "c'è una situazione di massima attenzione da nord a sud per tutti i radicalizzati, terroristi e gli estremisti di ritorno. Occorre individuare, ricercare, bloccare e arrestare con ogni mezzo: verificare chi entra e chi esce da un Paese. Questo non è un diritto ma un dovere per la difesa del territorio e dei confini".



Salvini si è però detto rincuorato dal fatto che "grazie a Dio le forze di sicurezza e di intelligence italiane sono fra le migliori al mondo", sebbene l'Italia debba continuare a "lavorare ancora e meglio" sul fronte del contrasto al terrorismo. Il ministro ha quindi spiegato che l'Italia "è a disposizione delle forze francesi per qualunque scambio di informazioni e di intervento. Le cose però hanno il loro nome e permettetemi di dire che è strano leggere i giornali italiani sui quali qualcuno si stupisce se io chiamo 'terroristi islamici' quelli che sono tali. Ridiamo il giusto peso alle parole perché se non si identifica l'avversario, e non dico 'il nemico' ma 'l'avversario', la partita non si vince".