Election day Palermo, caos seggi: manca ancora una cinquantina di presidenti

"Abbiamo lavorato tutta la notte per reperire presidenti. Attualmente circa 50 seggi non sono ancora aperti ma stiamo notificando altrettante nomine" dice all'Ansa Antonio Le Donne, segretario generale del comune di Palermo.

Il caos è cominciato sabato pomeriggio, quando in molte sezioni dislocate all'interno delle scuole non si sono potuti insediare regolarmente i seggi per mancanza di presidenti. Le prime avvisaglie sul forfait si erano avute già venerdì con il comune di Palermo che aveva fatto appello agli ordini professionali di avvocati e dottori commercialisti per reperire professionisti da impiegare come presidenti.

Stasera, tra l'altro, allo stadio "Renzo Barbera" la squadra di calcio del Palermo giochera' la finale di Play off serie C con il Padova per la promozione B ed è previsto il pienone con oltre 34mila spettatori. Proprio la concomitanza con le elezioni aveva suggerito la possibilita' di un rinvio della partita, anche a causa delle previste defezioni da parte di molti tifosi pronti a rinunciare alla nomina a scrutatore o presidente di seggio pur di non perdere l'occasione di assistere all'incontro e festeggiare la promozione, ma la Prefettura aveva deciso di confermare la data dell'evento sportivo.